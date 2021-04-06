Марсохід Curiosity зробив селфі на тлі "французької гори"
Марсохід NASA Curiosity надіслав нові фото з Марса. Ровер зробив селфі на тлі марсіанського гірського масиву, перебуваючи на висоті 6 метрів.
Як повідомляє пресслужба NASA, зараз апарат працює біля гірської місцевості Мон-Мірку, назву якій дали за аналогією до розташованої у Франції гори.
На фото показано, що Curiosity розмістився перед свердловиною і близько від нонтроніту – зразка гірської породи, мінералу. Марсохід пробурив отвір у породі у гори, щоб зібрати зразки. Отримані дані дадуть змогу вченим розуміти історію Червоної планети, до того як вона стала величезною пустелею.
Французька Мон-Мірку розташована недалеко від села Нонтрон на південному сході країни. Команда вчених вибрала для цієї частини Червоної планети прізвиська, пов'язані з Нонтроном, тому що орбітальні апарати Марса виявили нонтроніт, тип глинистого мінералу, знайденого недалеко від Нонтрона в цьому регіоні. У наземних місіях орієнтирам присвоюються прізвиська, щоб члени команди місії могли позначати камені, ґрунт та інші цікаві для них геологічні об'єкти.
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