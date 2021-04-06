Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне 'французской горы'

Марсоход NASA Curiosity прислал новые фото с Марса. Ровер сделал селфи на фоне марсианского горного массива, находясь на высоте 6 метров.

Как сообщает пресс-служба NASA, сейчас аппарат работает возле горной местности Мон-Мерку, название которой дали по аналогии расположенной во Франции горы.

На фото показано, что Curiosity разместился перед буровой скважиной и около от нонтронита – образца горной породы, минерала. Марсоход пробурил отверстие в породе у горы, чтобы собрать образцы. Полученные данные позволят ученым понимать историю Красной планеты, до того как она стала огромной пустыней.

Французская Мон-Мерку расположена недалеко от деревни Нонтрон на юго-востоке страны. Команда ученых выбрала для этой части Красной планеты прозвища, связанные с Нонтроном, потому что орбитальные аппараты Марса обнаружили нонтронит, тип глинистого минерала, обнаруженного недалеко от Нонтрона в этом регионе. В наземных миссиях ориентирам присваиваются прозвища, чтобы члены команды миссии могли обозначать камни, почвы и другие интересующие их геологические объекты.

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