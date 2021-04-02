Новини спорту 1 квітня: боєць ММА нокаутував суперника за 13 секунд

Шведський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Антон Туркаль завоював перемогу за 13 секунд в промоушені Brave CF, а Роман Яремчук розповів про свої слова партнерам після гри з казахами.

Крім того, Тайсон Ф'юрі вразив своїм виглядом перед супербоя з Ентоні Джошуа.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 1 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Яремчук зізнався, що сказав партнерам по збірній України після нічиєї з Казахстаном

Ф'юрі вразив своїм зовнішнім виглядом перед боєм з Джошуа

Модель, яка вибігла роздягненою в фіналі ЛЧ, отримала розряд шокером у голі сідниці. Відео

Боєць MMA нокаутував суперника за 13 секунд, встановивши історичний рекорд. Відео

Усик розповів, що треба зробити з водіями, які не включають поворотники, згадавши сортир

Піжонство зіграло з нами злий жарт, – гравець збірної України про нічию з Казахстаном

УЄФА змінив правила футболу на Євро-2020