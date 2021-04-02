Новости спорта 1 апреля: боец ММА нокаутировал соперника за 13 секунд
Шведский боец смешанных единоборств (MMA) Антон Туркаль завоевал победу за 13 секунд в промоушене Brave CF, а Роман Яремчук рассказал о своих словах партнерам после игры с казахами.
Кроме того, Тайсон Фьюри поразил своим видом перед супербоем с Энтони Джошуа.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 1 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Яремчук признался, что сказал партнерам по сборной Украины после ничьей с Казахстаном
Фьюри поразил своим внешним видом перед боем с Джошуа
Модель, выбежавшая раздетой в финале ЛЧ, получила разряд шокером в обнаженные ягодицы. Видео
Боец MMA нокаутировал соперника за 13 секунд, установив исторический рекорд. Видео
Усик рассказал, что надо сделать с водителями, не включающими поворотники, упомянув сортир
Пижонство сыграло с нами злую шутку, – игрок сборной Украины о ничьей с Казахстаном