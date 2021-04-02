Новости спорта 1 апреля: боец ММА нокаутировал соперника за 13 секунд

Шведский боец смешанных единоборств (MMA) Антон Туркаль завоевал победу за 13 секунд в промоушене Brave CF, а Роман Яремчук рассказал о своих словах партнерам после игры с казахами.

Кроме того, Тайсон Фьюри поразил своим видом перед супербоем с Энтони Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 1 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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