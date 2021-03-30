Новини спорту 29 березня: Миколенко звернувся до українців, Скічко зрадів голу Фінляндії

Захисник збірної України Віталій Миколенко звернувся до співвітчизників після вилучення у грі з Фінляндією, а в Росії остаточно засудили українського ексфутболіста за "шпигунство".

Крім того, український коментатор Вадим Скічко зрадів голу Фінляндії у ворота нашої збірної.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 29 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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