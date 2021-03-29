Украинский комментатор обрадовался голу Финляндии в ворота нашей сборной и попал на видео

Известный украинский комментатор Вадим Скичко обрадовался решающему голу сборной Финляндии в ворота нашей команды в матче отбора на ЧМ-2022, а его реакция попала на видео.

Журналист и блогер Роман Бебех на своей странице в Instagram опубликовал сторис, на которой видно, как комментатор радостно реагирует на мяч, забитый финским нападающим Теэму Пукки. После слов о том, что он является провокатором, Скичко иронично сказал: "Вперед, украинцы! Вперед, Марлос! Вперед, Жуниор Мораес! Вперед, Андрей Николаевич (Шевченко – Ред.)!"

Отметим, что ранее в своих интервью он объяснял, что ему в сборной Украины не нравятся две вещи: главный тренер и натурализация. У него вызвало вопросы то, как был назначен на этот пост Шевченко после провала на Евро-2016, и то, что в нашей национальной команде играют бразильцы.

Напомним, что после ничьей с Финляндией Украина делит со скандинавской сборной второе место в таблице. Франция обыграла Казахстан и захватила единоличное лидерство после двух туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан нашей команды Александр Зинченко обратился к украинским болельщикам после неудачи в последнем поединке.