В Мексике футболистка забила фантастический гол, повторив шедевр Роберто Карлоса. Видео

В матче 13-го тура женского чемпионата Мексики по футболу между "Хуаресом" и "Керетаро" (2:0) был забит невероятный по красоте гол, который очень напоминает легендарный удар бразильца Роберто Карлоса.

Уже в добавленное ко второму тайму время при счете 1:0 первые заработали штрафной, исполнение которого на себя взяла полузащитница Габриэла Альварес. Она обвела стенку, пробив по мячу внешней стороной стопы, и вколотила "круглого" впритирку с крестовиной.

Эта победа позволиа "Хуаресу" уйти с последней позиции в таблице и подняться на третью с конца. В активе команды 9 очков после 13 поединков. На счету "Керетаро" осталось 10 очков и 14-е место в чемпионате.

Напомним, что в 1997 году Роберто Карлос отличился шедевральным голом в ворота сборной Франции на международном товарищеском турнире, в котором также принимали участие сборные Англии и Италии. Бразилец нанес удар "шведой" (внешней стороной стопы) с идеальной силой и точностью, что позволило ему обвести стенку и попасть в ближний угол ворот рикошетом от штанги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Франции нападающий "Лорьяна" Арман Лорьянте забил красивейший гол "радиоуправляемым" ударом с 40 метров.