Журналист назвал тренерский штаб Шевченко виновниками неудачи в матче с Финляндией

Главными причинами неудачи сборной Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией (1:1) стали решения тренерского штаба Андрея Шевченко.

Такое мнение в своем Telegram-канале "Шах и Шах" выразил известный украинский журналист Андрей Шахов. Он подчеркнул, что наставники "желто-синих" не угадали с тактическим построением и выбором некоторых исполнителей.

"Плохой результат при плохой игре. Я считаю, что это чистой воды тренерская потеря очков. Зачем против финнов играть в три центральных защитника? Тем более, ни "Динамо", ни "Шахтер", а центральные защитники были из этих команд, так не играют. Миколенко давно перестал быть центральным защитником, зачем его было ставить на эту позицию? Почему не играл Шапаренко, который выполняет большой объем работы, готов физически и умеет передачами разрывать насыщенную оборону?" – написал заместитель главного редактора журнала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Александр Зинченко обратился к соотечественникам после упущенной победы над Финляндией в отборе на Мундиаль в Катаре.