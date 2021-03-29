Миколенко впервые обратился к украинцам после удаления в матче с Финляндией и покинул сборную

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко впервые отреагировал на досадную ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией.

Футболист "Динамо" на 88-й минуте при счете 1:0 в пользу "желто-синих" в безобидной ситуации подарил мяч сопернику, которого затем сбил в своей штрафной, заработав удаление и пенальти. На своей странице в социальной сети Instagram Виталий поблагодарил всех за поддержку.

"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И, конечно же, людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С вами я стану только сильнее", – написал Миколенко.

Напомним, из-за этой ошибки Украина упустила победу над Финляндией, завершив матч вничью.

Позже Украинская ассоциация футбола объявила о том, что Виталий покинул расположение сборной, ведь не сможет принять участие в игре с Казахстаном 31 марта из-за дисквалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как он сбил с толку Виталия Миколенко в моменте с удалением и пенальти в игре с финнами. Также было опубликовано "секретное" фото футболиста после эпизода.