В сети показали эмоции Миколенко после удаления в матче с Финляндией. Фото

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков показал фото защитника "желто-синих" Виталия Миколенко после матчу отбора ЧМ-2022 с Финляндией.

На своей странице в социальной сети Instagram Васильков выложил снимок защитника, который на 88-й минуте совершил грубую ошибку, которая стоила "желто-синим" победы. Миколенко в простой ситуации неожиданно подарил мяч форварду финну Тиему Пукки и завалил оппонента на газон, заработав удаление и пенальти, который гости уверенно реализовали.

Как видно на фото, покинув поле, Виталий сел на ступеньки у входа в подтрибунные помещения "Олимпийского" и обхватил голову руками. "Разочарование. Но это было вчера. Сегодня – новый день", – написал Васильков в поддержку футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Георгий Бущан признался, что сбил Миколенко с толку своими подсказками в концовке матча с Финляндией.