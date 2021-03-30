Новости спорта 29 марта: Миколенко обратился к украинцам, Скичко обрадовался голу Финляндии

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко обратился к соотечественникам после удаления в игре с Финляндией, а в России окончательно осудили украинского экс-футболиста за "шпионаж".

Кроме того, украинский комментатор Вадим Скичко обрадовался голу Финляндии в ворота нашей сборной.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 29 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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