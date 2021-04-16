Новини спорту 15 квітня: Гвоздик виступив проти бою Усик – Джошуа

Українець Олександр Зінченко отримав високі оцінки за матч Ліги чемпіонів, а ексчемпіон світу Олександр Гвоздик застеріг Олександра Усика від бою з Ентоні Джошуа.

Крім того, в Лізі Європи визначилися всі півфіналісти.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 15 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

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