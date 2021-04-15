Гвоздик о следующем бое Ломаченко: Василий разберет Накатани по запчастям

Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что у Василия Ломаченко не возникнет проблем в следующем поединке, который, скорее всего, наш соотечественник проведет против японца Масайоши Накатани.

В интервью на YouTube-канале Luckypunchnet он заявил, что Василий должен серьезно настроиться на этот бой и разгромить соперника. По словам Александра, это может помочь ему добиться реванша с Лопесом.

"Я думаю, что Накатани не сможет удивить Ломаченко. Вася прекрасно знает, как действовать против таких боксеров. Вася разберет его по запчастям и будет выглядеть с ним намного лучше, чем с ним выглядел Лопес. Люди будут сравнивать то, как Ломаченко и Лопес провели бой с Накатани. Думаю, Вася сам понимает, что ему надо с ним выглядеть очень хорошо, ему нужно выиграть и быть на несколько голов выше. Ломаченко с этим справится, и когда он это сделает, ему нужно начать уже атаку в СМИ, в соцсетях и говорить: "Посмотри, ты с ним возился, и выглядел не очень, а теперь взгляни, что я с ним сделал". Вот этот вариант, как по мне, самый лучший, чтобы вернуть Васе то, что принадлежит ему", – поделился своим мнением Гвоздик.

Напомним, что Лопес встречался с Накатани в 2019 году и победил единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что поединок украинца с японцем уже утвержден, и назвал ориентировочную дату этого события.