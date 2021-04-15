В Малайзии футболист совершил "самый странное нарушение в истории". Видео

В матче второго дивизиона чемпионата Малайзии по футболу между "Келантаном" и "Пераком II" футболист хозяев, чтобы сорвать атаку соперника, толкнул арбитра.

В интернете этот случай назвали самым странным фолом в истории футбола.

После того как "Келантан" не смог в своей атаке забить гол, игрок под номером 10 не придумал ничего лучшего, как сбить рефери с ног. Судя по видео нарушитель за этот поступок не получил даже желтой карточки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитница женской сборной Украины по футболу Натия Панцулая заработала странное удаление в ответном матче плей-офф отбора на Евро-2022 против Северной Ирландии, толкнув соперницу.