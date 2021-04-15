УЕФА отстранил российского арбитра от футбола
Европейский футбольный союз (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности.
Причиной такого наказание послужила ситуация перед матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 между "Вентспилсом" и "Бордо". Тогда на рефери выходили люди с целью оказать влияние на исход игры.
Нарушение российского арбитра заключается в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся, сообщает CЭ.
Поединок состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой "Бордо" со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского арбитра Кирилла Левникова, который возглавлял судейскую бригаду на матче Англия – Сан-Марино (5:0) в рамках отбора на ЧМ-2022, оскорбили его соотечественники за то, что он встал на колено перед стартовым свистком в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").