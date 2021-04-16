Определились все полуфиналисты Лиги Европы

В четверг, 15 апреля, состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которых определились 4 команды, продолжающих битву за престижный трофей.

В полуфиналах 29 апреля "Вильярреал" сразится с "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" с "Ромой". Ответные встречи запланированы на 6 мая. Финал состоится 26 мая на стадионе "Гданьск" в Польше.

"Славия" Чехия – "Арсенал" Англия 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 18 Пепе, 0:2 – 21, пенальти Ляказетт, 0:3 – 24 Сака, 0:4 – 77 Ляказетт.

Славия – Коларж, Боржил (Дорли, 46), Зима, Голеш, Ба (Вишински, 46), Станчу (Лингр, 46), Шевчик, Провод, Громада (Масопуст, 46), Олайинка, Кухта (Тецл, 71).

Арсенал – Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Себальос, Джака, Парти (Соареш, 79), Смит-Роу (Эль-Ненни, 67), Сака (Мартинелли, 79), Пепе (Балогун, 88), Ляказетт (Нкетиа, 79).

Предупреждения: Громада (20), Олайинка (63), Мартинелли (82).

Первый матч: 1:1

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Гранада" Испания 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 6 Кавани, 2:0 – 90, автогол Вальехо.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака (Уильямс, 82), Туанзебе, Теллес, Фред, Погба (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш (Мата, 73), Матич, Кавани (Джеймс, 60), Гринвуд (Диалло, 82).

Гранада – Руй Силва, Нева (Диас, 75), Фулькье, Херман Санчес (Перес, 82), Вальехо, Кенеди (Пуэртас, 46), Эррера, Гоналон (Молина, 32), Монторо, Мачис, Сольдадо (Суарес, 46).

Предупреждения: Погба (17), Сольдадо (19), Херман Санчес (61), Нева (74).

Первый матч: 2:0

"Вильярреал" Испания – "Динамо" Загреб Хорватия 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 36 Пако Алькасер, 2:0 – 43 Жерар Морено, 2:1 – 74 Оршич.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90), Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Капу, Парехо (Коклен, 84), Чуквуэзе (Пенья, 90), Пако Алькасер (Алекс Баэна, 90), Жерар Морено.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин (Перич, 82), Гвардиол, Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен, Иванушец (Атьемвен, 76), Якич, Маер (Франьич, 62), Адеми (Мишич, 82), Оршич, Петкович.

Предупреждения: Якич (40), Тригерос (60).

Первый матч: 1:0

"Рома" Италия – "Аякс" Нидерланды 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 49 Броббей, 1:1 – 72 Джеко.

Рома – Лопес, Калафьори (Вильяр, 81), Рожер, Манчини, Карсдорп, Диавара, Кристанте, Мхитарян (Педро, 87), Верету, Пеллегрини, Джеко (Майораль, 80).

Аякс – Стекеленбург, Клайбер (Схюрс, 22; Идрисси, 83), Тальяфико, Тимбер, Альварес (Кудус, 70), Антони (Броббей, 46), Классен, Тадич, Гравенберх, Нерес (Траоре, 83), Мартинес.

Предупреждения: Рожер (43), Верету (67), Манчини (68), Джеко (78), Кристанте (86), Тальяфико (89), Мартинес (90).

Первый матч: 2:1

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионв. К компании ПСЖ и "Челси", которые днем ранее вышли в полуфинал, присоединились испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити".