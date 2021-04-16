Новости спорта 15 апреля: Гвоздик выступил против боя Усик – Джошуа
Украинец Александр Зинченко получил высокие оценки за матч Лиги чемпионов, а экс-чемпион мира Александр Гвоздик предостерег Александра Усика от боя с Энтони Джошуа.
Кроме того, в Лиге Европы определились все полуфиналисты.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 15 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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