ВООЗ позапланово збереться через коронавірус-мутант: хроніка COVID-19 в Україні і світі на 14 січня

Згідно зі статистичними даними 14 січня, коронавірус в Україні та світі охопив вже 92,7 млн осіб. Так, за минулу добу його виявили ще у плнад 742 тис. інфікованих. Відзначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позапланово скликала засідання комітету з надзвичайних ситуацій через мутацію COVID-19.

Нагадаємо, що пандемія встигла забрати 1,9 млн життів. Що стосується кількості тих, хто одужав, то вона досягла 66,2 млн. Найбільша кількість нових випадків зараження 13 січня була зафіксована в США – 236 тис., Бразилії – 61 тис. і Британії – 47 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні зафіксували 1 130 839 випадків COVID-19. Жертвами пандемії в країні стали 20 214 громадян, а 826 871 особа вилікувалися.

У ВООЗ попередили, що другий рік пандемії може стати більш важким, ніж перший.