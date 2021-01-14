Українці масово вийшли на тарифний протест. Фото та відео з різних областей

Українці у четвер, 14 січня, знову вийшли на мітинги проти підвищення комунальних тарифів одразу в кількох областях країни.

Одна з акцій протесту відбулася в Тисменицькому районі на Прикарпатті, повідомила пресслужба Національної поліції України. Ще дві провели на Полтавщині та в Ужгороді на Закарпатті (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

За повідомленням правоохоронців, в Івано-Франківській області на автомобільній дорозі Н-10 у селі Ямниця приблизно 20 осіб перекривали дорогу, безперервно рухаючись пішохідним переходом. Протестувальники вимагали скасування підвищених тарифів на постачання та споживання газу.

Поліцейські, які стежили за порядком, пропонували водіям об’їзд. Пізніше вони повідомили, що рух указаною ділянкою дороги було відновлено.

На Прикарпатті протестували проти високих тарифів на ЖКП Facebook Поліція Івано-Франківської області

Люди перекривали дорогу в селі Ямниця Facebook Поліція Івано-Франківської області

Вони рухалися переходом Facebook Поліція Івано-Франківської області

Рух автотранспорту цією ділянкою дороги було утруднено Facebook Поліція Івано-Франківської області

Пізніше мітингувальники розблокували дорогу Facebook Поліція Івано-Франківської області

Ямниця на мапі google.com

Публікація правоохоронців про ситуацію в Ямниці Facebook Поліція Івано-Франківської області

В Ужгороді натовп протестувальників прийшов під будівлю Закарпатської облдержадміністрації, пише видання Mukachevo.net. До них вийшов голова ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що вчора, 13 січня, було запропоновано зниження ціни на газ на 30%. Проте це не заспокоїло людей. Вони вимагали пояснень, діятиме це зниження постійно чи лише в період карантину.

Також їх цікавило, чому газовий тариф розділили на постачання та доставку та що буде з ціною на електроенергію.

В Ужгороді до будівлі ОДА прийшов натовп протестувальників mukachevo.net

Вони вимагали зниження тарифів mukachevo.net

До людей вийшов голова ОДА Анатолій Полосков mukachevo.net

Протестувальники вимагали пояснень щодо причин підвищення тарифів mukachevo.net

У Полтаві приблизно 10 людей мітингували проти підвищення тарифів поблизу будівлі обласної ради, пише місцеве видання "Зміст". На цей час було заплановано позачергову сесію Полтавської облради за участю керівників газорозподільних фірм та представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На засідання вдалося потрапити представникам ініціативної групи протестувальників. Вони передали свої вимоги депутатам.

У Полтаві також відбулася акція протесту zmist.pl.ua

Люди прийшли до облради zmist.pl.ua

Вони тримали у руках плакати zmist.pl.ua

Місцеві жителі озвучили свої вимоги до депутатів zmist.pl.ua

Ініціативна група звернулася до Полтавської облради щодо зниження комунальних тарифів zmist.pl.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: