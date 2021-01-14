Украинцы массово вышли на тарифный протест. Фото и видео из разных областей
Украинцы в четверг, 14 января, снова вышли на митинги против повышения коммунальных тарифов сразу в нескольких областях страны.
Одна из акций протеста прошла в Тисменицком районе на Прикарпатье, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Еще две состоялись в Полтаве и в Ужгороде на Закарпатье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По сообщению правоохранителей, в Ивано-Франковской области на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница примерно 20 человек перекрывали дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Протестующие требовали отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа.
Полицейские, следившие за порядком, предлагали водителям объезд. Позже они сообщили, что движение по указанному участку дороги было восстановлено.
В Ужгороде толпа протестующих пришла под здание Закарпатской облгосадминистрации, пишет издание Mukachevo.net. К ним вышел председатель ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что вчера, 13 января, было предложено снижение цены на газ на 30%. Однако это не успокоило людей. Они требовали объяснений, будет действовать данное снижение постоянно или только в период карантина.
Также их интересовало, почему газовый тариф разделили на поставку и доставку и что будет с ценой на электроэнергию.
В Полтаве около 10 человек митинговали против повышения тарифов вблизи здания областного совета, пишет местное издание "Зміст". В это время была запланирована внеочередная сессия Полтавского облсовета при участии руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
На заседание удалось попасть представителям инициативной группы протестующих. Они передали свои требования депутатам.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: газ и отопление резко подорожали.
По стране прокатилась волна стихийных протестов против повышения тарифов.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить тарифы, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Разумков и Шмыгаль инициировали совещание по пересмотру тарифов.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что эта цена будет действовать только до конца отопительного сезона, потом станет рыночной.