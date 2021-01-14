Украинцы массово вышли на тарифный протест. Фото и видео из разных областей

Украинцы в четверг, 14 января, снова вышли на митинги против повышения коммунальных тарифов сразу в нескольких областях страны.

Одна из акций протеста прошла в Тисменицком районе на Прикарпатье, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Еще две состоялись в Полтаве и в Ужгороде на Закарпатье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По сообщению правоохранителей, в Ивано-Франковской области на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница примерно 20 человек перекрывали дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Протестующие требовали отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа.

Полицейские, следившие за порядком, предлагали водителям объезд. Позже они сообщили, что движение по указанному участку дороги было восстановлено.

На Прикарпатье протестовали против высоких тарифов на ЖКУ Facebook Полиция Ивано-Франковской области

Люди перекрывали дорогу в селе Ямница Facebook Полиция Ивано-Франковской области

Они двигались по пешеходному переходу Facebook Полиция Ивано-Франковской области

Движение автотранспорта по этому участку дороги было затруднено Facebook Полиция Ивано-Франковской области

Позже митингующие разблокировали дорогу Facebook Полиция Ивано-Франковской области

Ямница на карте google.com

Публикация правоохранителей о ситуации в Ямнице Facebook Полиция Ивано-Франковской области

В Ужгороде толпа протестующих пришла под здание Закарпатской облгосадминистрации, пишет издание Mukachevo.net. К ним вышел председатель ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что вчера, 13 января, было предложено снижение цены на газ на 30%. Однако это не успокоило людей. Они требовали объяснений, будет действовать данное снижение постоянно или только в период карантина.

Также их интересовало, почему газовый тариф разделили на поставку и доставку и что будет с ценой на электроэнергию.

В Ужгороде к ОГА пришла толпа протестующих mukachevo.net

Они требовали снижения комунальных тарифов mukachevo.net

К людям вышел председатель ОГА Анатолий Полосков mukachevo.net

Люди требовали объяснений о причинах повышения тарифов mukachevo.net

В Полтаве около 10 человек митинговали против повышения тарифов вблизи здания областного совета, пишет местное издание "Зміст". В это время была запланирована внеочередная сессия Полтавского облсовета при участии руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседание удалось попасть представителям инициативной группы протестующих. Они передали свои требования депутатам.

В Полтаве также состоялась акция протеста zmist.pl.ua

Люди пришли к облсовету zmist.pl.ua

Они держали в руках плакаты zmist.pl.ua

Местные жители озвучили свои требования к депутатам zmist.pl.ua

Инициативная группа обратилась в Полтавский облсовет по поводу снижения коммунальных тарифов zmist.pl.ua

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