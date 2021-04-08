Новини України: в ТКГ не домовилися про мир на Донбасі, а в дружини "слуги" знайшлася дача в РФ
Екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу тривало 6 годин, а в дружини народного депутата з фракції "Слуга народу" Дмитра Гуріна Марії Салтикової знайшлася нерухомість у Росії.
У четвер, 8 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Відбулося екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу, однак спільну заяву не було підписано. Головним порядком денним стало питання повернення до дотримання режиму припинення вогню.
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін задекларував нерухомість у Росії, що належить його дружині Марії Салтиковій. Жінка має російське громадянство.
Російський пропагандист заявив, що РФ доведеться окупувати Україну, якщо вона вступить у НАТО. Відео.
Фракція "Зелених" у німецькому Бундестазі закликала канцлерку ФРН Ангелу Меркель скликати "нормандську" зустріч через те, що Росія почала шантаж України військовою ескалацією.
Чергове похолодання, яке прийшло в ці дні в Україну, закінчиться вже в неділю, 11 квітня. Сніг зміниться дощем, але температура повітря піде вгору.
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