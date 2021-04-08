Новини України: в ТКГ не домовилися про мир на Донбасі, а в дружини "слуги" знайшлася дача в РФ

Екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу тривало 6 годин, а в дружини народного депутата з фракції "Слуга народу" Дмитра Гуріна Марії Салтикової знайшлася нерухомість у Росії.

У четвер, 8 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін задекларував нерухомість у Росії, що належить його дружині Марії Салтиковій. Жінка має російське громадянство.

Відбулося екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу, однак спільну заяву не було підписано. Головним порядком денним стало питання повернення до дотримання режиму припинення вогню.

Російський пропагандист заявив, що РФ доведеться окупувати Україну, якщо вона вступить у НАТО. Відео.

Фракція "Зелених" у німецькому Бундестазі закликала канцлерку ФРН Ангелу Меркель скликати "нормандську" зустріч через те, що Росія почала шантаж України військовою ескалацією.

Чергове похолодання, яке прийшло в ці дні в Україну, закінчиться вже в неділю, 11 квітня. Сніг зміниться дощем, але температура повітря піде вгору.