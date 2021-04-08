Новости Украины: в ТКГ не договорились о мире на Донбассе, а у жены "слуги" нашлась дача в РФ

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу продлилось 6 часов, а у жены народного депутата из фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина Марии Салтыковой нашлась недвижимость в России.

В четверг, 8 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Состоялось экстренное заседание ТКГ по Донбассу, однако общее заявление не было подписано. Главной повесткой дня стал вопрос возвращения к соблюдению режима прекращения огня.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин задекларировал недвижимость в России, что принадлежит его жене Марии Салтыковой. Женщина имеет российское гражданство.