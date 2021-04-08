Новости Украины: в ТКГ не договорились о мире на Донбассе, а у жены "слуги" нашлась дача в РФ
Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу продлилось 6 часов, а у жены народного депутата из фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина Марии Салтыковой нашлась недвижимость в России.
В четверг, 8 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Состоялось экстренное заседание ТКГ по Донбассу, однако общее заявление не было подписано. Главной повесткой дня стал вопрос возвращения к соблюдению режима прекращения огня.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин задекларировал недвижимость в России, что принадлежит его жене Марии Салтыковой. Женщина имеет российское гражданство.
Российский пропагандист заявил, что РФ придется оккупировать Украину, если она вступит в НАТО. Видео.
Фракция "Зеленых" в немецком Бундестаге призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель созвать "нормандскую" встречу из-за того, что Россия начала шантаж Украины военной эскалацией.
Очередное похолодание, которое пришло в эти дни в Украину, закончится уже в воскресенье, 11 апреля. Снег сменится дождем, но температура воздуха пойдет вверх.
В Эквадоре в провинции Гуайас 7 апреля разбился самолет. На борту находилосьшесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли.