Дружина "слуги" Гуріна володіє дачею в Росії: нардеп пояснив, звідки взялася нерухомість

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін задекларував нерухомість в Росії, що належить його дружині Марії Салтиковій. Жінка має російське громадянство.

Фінансовий звіт політика було опубліковано на порталі НАЗК. На своїй сторінці в Facebook нардеп повідомив, що його дружина успадкувала цю нерухомість у кінці 2020 року. Йдеться про дачу, яка оформлена як будівля і ділянка землі з двох частин.

Гурін вказав, що нерухомість у РФ вони планують продати вже цього року.

Зазначимо, згідно з декларацією "слуги", Салтикова має в Росії дві земельні ділянки – на 43 і 1200 кв. метра, а також дачний будинок площею 31,4 кв. метра.

Крім цього, народний обранець вказав у декларації дві квартири і гаражу Києві, житловий будинок, а також земельну ділянку.

Зарплата нардепа за рік склала 511 129 гривень (усередньому 12 тис. на місяць). Дружина політика володіє криптовалютою.

На банківських рахунках подружжя зберігає 59 446 гривень, готівкою – 56 тис. доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гурин запропонував звільняти лікарів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19 препаратом CoviShield. Деяких медиків ця позиція обурила.