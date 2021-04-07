Російський пропагандист заявив, що РФ доведеться окупувати Україну, якщо вона вступить у НАТО. Відео

Вступ України в НАТО призведе до того, що Росія окупує частину її території, щоб "забезпечити свою безпеку".

Про це в середу, 7 квітня, заявив російський пропагандист Євген Попов під час програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це мій приватний погляд: для того, щоб забезпечити безпеку російських громадян, ми змушені будемо займати зони безпеки", – сказав Попов.

Зазначимо, що пропагандист порівняв частину України, яку "доведеться" окупувати РФ, із Голанськими висотами в Сирії. Ця територія є спірною, до 1967 року вона була сирійською, після чого була захоплена і контролюється Ізраїлем.

"Ми, звичайно, визнаємо Голанські висоти сирійськими, але половина "цивілізованого" світу розуміє Ізраїль: ми розуміємо, що ви, Ізраїль, окупували частину Сирії, тому що решта території вам загрожує. Те ж саме буде змушена зробити Росія", – заявив ведучий.

Попов також написав у своєму Telegram-каналі, що, якщо Україна вступить у НАТО, "повториться не 2008 рік і не 2014-й. Буде новий 1967-й", підтвердивши свої слова в ефірі.

Нагадаємо, що 9 березня на каналі "Росія 1" головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов із гостями студії обговорював можливість бомбардування Росією українських міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандистський телеведучий Євген Попов заявив, що Кремль може "дати по щах" Україні і без застосування "калібрів", у разі, якщо та "піде війною на Донбас".