Німецькі "зелені" звернулися до Меркель: Росія приставила Україні до грудей пістолет і шантажує

Фракція "Зелених" у німецькому Бундестазі закликала канцлерку ФРН Ангелу Меркель скликати "нормандську" зустріч через те, що Росія почала шантаж України військовою ескалацією.

Політики опублікували заяву в зв'язку зі звітом наглядової місії ОБСЄ та повідомленнями про передислокацію військ РФ, передає "Європейська правда".

У документі вказано, що останні дані ОБСЄ "ілюструють сумну істину: домовленість про припинення вогню на Донбасі існує тільки на папері".

Німецькі політики підкреслили, що рух російських військ на кордоні та в Україні викликає занепокоєння і є неприпустимим.

"Росія буквально приставила Україні до грудей пістолет і шантажує свого сусіда військовою ескалацією", – заявили представник фракції з питань східноєвропейської політики Мануель Сарразін і представник із питань зовнішньої політики Омід Нуріпур.

Уряд Німеччини має підтримати український уряд у його вимозі про дипломатичне вирішення конфлікту.

"Заклики рівною мірою до обох сторін щодо деескалації, як це робить уряд Німеччини, практично цинічні, і, перш за все, грають на руку російській пропаганді. Замість цього нам зараз потрібен чіткий сигнал Кремлю, що подальша ескалація також призведе до подальших санкцій", – заявили представники партії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що угруповання збройних сил РФ біля кордонів України буде перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним російським керівництвом. Ці війська, стверджує він, ні для кого не становлять загрози.