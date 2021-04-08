Тепло повернеться, але весна буде нестабільною: синоптики уточнили погоду до Великодня і травневих свят

Чергове похолодання, яке прийшло цими днями в Україну, закінчиться вже в неділю, 11 квітня. Сніг зміниться дощем, але температура повітря піде вгору. Із середини квітня можна очікувати справжнього весняного тепла, але погода на травневі свята і Великдень навряд чи потішить.

Про те, як будуть змінюватися погодні умови в найближчі тижні, з'ясовував OBOZREVATEL.

Провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів OBOZREVATEL, що поточний період похолодання пов'язаний із тим, що через територію України йде холодний повітряний фронт. "Він почав подорож нашою країною 6 квітня і спричинив опади. Переважно мокрий сніг у західних і центральних областях, частково на півночі", – уточнив він.

Із цієї причини протягом кількох наступних днів нічна погода в Україні буде досить холодною – від -3 до +3 градусів залежно від території. "Основне похолодання зачепить північно-західну половину України, де нічні температури будуть негативними. Але вдень дуже холодно не буде – від +8 до +15 градусів", – сказав Мурмило.

Щодо снігу, то 7 квітня був останній сніговий день для жителів Житомирської та Вінницької областей. Далі опади якщо і будуть, то тільки у вигляді дощу, а ще пізніше опади взагалі припиняться, повідомив синоптик.

Уже 11 квітня холодний фронт покине територію країни, йому на зміну прийде тепла повітряна маса, і почнеться поступове підвищення температури. При цьому можливі невеликі дощі й сильний вітер.

Потепління спершу прийде на схід країни. "Там уже з 11 квітня буде +15 і вище градусів", – зазначив Мурмило.

На решту території України потепління прийде трохи пізніше, після 12 квітня.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла OBOZREVATEL, що і квітень, і травень цього року будуть вирізнятися нестійкою погодою.

"Весна цьогоріч затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Можлива не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас – кожні 4-5 днів зміна погоди. Треба розуміти: якщо ви їдете кудись відпочивати в спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся в таку саму погоду", – зауважила вона.

За словами вченої, злам у погоді вже стався – "і зима скінчилася, і весна почалася", але її нестійкість не дозволяє відчути, що весна повністю набула своїх прав.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там уже і кліматична температура буде вищою, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, за ними можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращі, ніж ті теплі дні в квітні", – повідомила вона.

За словами Мартазінової, погода на травневі свята і на Великдень, який християни східного обряду (православні) зустрінуть 2 травня, навряд чи буде по-весняному теплою. Черговий прохолодний період розпочнеться ще наприкінці квітня.

"Помилка довгострокового прогнозу – плюс-мінус два дні. Але поки що видно, що весь тиждень до Великодня погода буде тьмяна, з опадами. Опади незначні, але все одно вони не будуть створювати весняного настрою. Мабуть, у день Великодня температура може навіть дещо знизитися, Пасха буде прохолодною, хоч і без опадів, але не дуже радісною, не відкрите небо", – спрогнозувала вона.

Але відразу після свята погода потішить справжнім весняним теплом, продовжила синоптикиня. Загалом травень буде відносно прохолодним порівняно з попередніми роками.

"Тиждень після Великодня буде дуже хорошим. Але травень теж піде не дуже активно. Він наближається до тих норм, які були у 1961-1990 роках", – уточнила вона.