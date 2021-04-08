В Еквадорі розбився літак: всі люди на борту загинули. Фото НП

В Еквадорі в провінції Гуайас 7 квітня розбився літак. На борту перебувало шестеро осіб – два члени екіпажу і чотири пасажири, всі вони загинули.

За попередньою інформацією, літак покружляв над місцем аварії на рисовому полі, перед тим як впасти, повідомляє El Universo (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це було схоже на те, як ніби він вибухнув, повернувся і впав, впав на землю і відразу ж вибухнув", – сказав Адольфо Монкада, свідок аварії.

Місцеві жителі підійшли до літака і побачили, що кілька пасажирів вмирають. Дехто намагався їм допомогти, але коли прибули співробітники Національної поліції, була підтверджена смерть шести осіб.

Причину авіакатастрофи встановлюють. Відомо, що літак летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташований приблизно в 250 км від столиці країни Кіто. На борту знаходився медичний персонал, який їхав після лікування пацієнта з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в аеропорту Сургута (Росія) біля аеропорту зіткнулися два літаки ATR-72 і Як-40. Обидва повітряних судна отримали пошкодження.