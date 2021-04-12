Новини України: у Зеленського виключили наступ ЗСУ на Донбас, а ЄС пригрозив РФ

Напередодні прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель відповіла на фейки росЗМІ, наголосивши, що ЗСУ не планують наступу на непідконтрольні території Донбасу, адже Київ має намір досягти миру тільки шляхом переговорів.

Водночас медіапростір сколихнули нові докази провини Росії в катастрофі Boeing 777 рейсу MH17 над Донецьком 17 липня 2014 року. Зокрема, нідерландські розслідувачі опублікували аудіоперехоплення розмов терористів перед і після того, як російський "Бук" збив малайзійський літак. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 11 квітня:

За пів року дії домовленостей про припинення вогню на Донбасі, з липня 2020-го, загинули п'ять українських захисників . Тоді як із початку 2021-го померли вже 26 бійців Збройних сил України.

Радник із інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович назвав декілька варіантів, де, можливо, проходитимуть засідання ТКГ. За його словами, їх не переноситимуть у Польщу, адже Росія на це не погодиться.

У Європарламенті закликали посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі. Так, у випадку ескалації російських військ на сході України ЄС і США повинні відреагувати заморожуванням рахунків олігархів і відокремленням РФ від платіжної системи SWIFT .

У терористичних "Л/ДНР" із 1 квітня розпочався призов до так званої армії . В окупованих Донецьку й Луганську планують набрати на "службу" по 200 хлопців. А тим, хто не захоче поповнювати лави незаконних збройних формувань, погрожують штрафами. Водночас місцеві жителі придумали, як "відкосити". Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У Миколаєві в магазин у центрі міста увірвалася група людей, які розповідали, що коронавірусу не існує. Люди були без захисних масок й не захотіли їх надівати на вимогу адміністрації. Група порушників представлялася журналістами, але до поліцейського відділку їхати відмовилася.