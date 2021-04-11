Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом. Відео

Український суперважкоатлет Ігор Шевадзуцький (7-0, 7 КО) здолав представника Грузії Рамазi Гогіашвілі (14-32-2, 6 КО), здобувши сьому дострокову перемогу на професійному ринзi.

Поєдинок в Києві на арені Akko International Hotel вiдбувся у межах вечора боксу від промоушена Top Boxing Generation і завершився технічним нокаутом.

31-річний уродженець Кривого Рогу з перших хвилин захопив лідерство, раз по раз перевіряючи корпус і голову суперника важкими бічними. У 3-му раунді секунданти грузина викинули на канвас рушник, сигналізуючи про здачу, проте рефері проігнорував це.

Через кілька секунд правий хук українця вимкнув Гогіашвілі. Той встиг піднятися до кінця рахунку, але суддя прийняв рішення зупинити поєдинок.

"Як себе почуваю? Все клас, все супер, спасибі велике за можливість боксувати в цьому шоу. Спасибі тренерському складу, своїм друзям і близьким" – сказав наш боксер після перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня Шевадзуцький на вечорі боксу в Києві від промоутерської компанії Ulions Boxing Promotions легко розібрався з білорусом Олександром Ніхайчіком (1-6).

3 жовтня минулого року Ігор переміг представника Боснії і Герцеговини Аднаном Дерон (3-2, 3 КО).

1 липня Шевадзуцкій на вечорі боксу в Києві в першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) із Запоріжжя.

Перед цим Ігор в грудні минулого року, удосрочив іспанця Даніеля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Нагадаємо. що Ігор Шевадзуцький в 2015 році виступав за команду "Українські отамани", а серпні допомагав росіянину Олександру Повєткіну готуватися до поєдинку проти Ділліана Вайта.