У Зеленського виключили наступ ЗСУ на Донбас

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Україна не планує наступ на непідконтрольні території Донбасу.

За її словами в ефірі телеканалу "Дом", Київ має намір досягти миру тільки шляхом переговорів. Мендель зазначила, що це стійке переконання команди президента.

Вона додала, що саме тому Україна домагається переговорів Нормандського формату і рухається до миру усіма можливими дипломатичними способами.

"Але інша справа – це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили в 2014 році. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці і посилювати обстановку – це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", – сказала прессекретарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за минулу добу, 11 квітня, російсько-окупаційні війська тричі обстріляли українські позиції в зоні ООС на Донбасі. Всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".