Новости Украины: у Зеленского исключили наступление ВСУ на Донбасс, а ЕС пригрозил РФ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Украина новости

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила на фейки росСМИ, подчеркнув, что ВСУ не планируют наступления на неподконтрольные территории Донбасса, ведь Киев намерен достичь мира только путем переговоров.

В то же время медиапространство всколыхнули новые доказательства вины России в катастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донецком 17 июля 2014 года. В частности, нидерландские расследователи опубликовали аудиоперехваты разговоров террористов перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский самолет. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 11 апреля:

  • За полгода действия договоренностей о прекращении огня на Донбассе, с июля 2020-го, погибли пять украинских защитников. Тогда как с начала 2021-го умерли уже 26 бойцов Вооруженных сил Украины.

  • Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал несколько вариантов, где, возможно, будут проходить заседания ТКГ. По его словам, их не будут переносить в Польшу, ведь Россия на это не согласится.

  • В Киеве перевозчики пожаловались на локдаун, заявив, что получают миллионные убытки. Кроме того, водители маршруток увольняются из-за скандалов с пассажирами, которые хотят проехать без специальных пропусков.

  • Эксперты прогнозируют, что курс доллара в Украине до середины апреля может уверенно пробить знаковую отметку в 28 грн/$. Ведь иностранцы перестали доверять гривне, а позитивных новостей от МВФ до сих пор нет.

  • Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (7-0, 7 КО) одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО), одержав седьмую досрочную победу на профессиональном ринге.

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