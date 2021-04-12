Новости Украины: у Зеленского исключили наступление ВСУ на Донбасс, а ЕС пригрозил РФ
Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила на фейки росСМИ, подчеркнув, что ВСУ не планируют наступления на неподконтрольные территории Донбасса, ведь Киев намерен достичь мира только путем переговоров.
В то же время медиапространство всколыхнули новые доказательства вины России в катастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донецком 17 июля 2014 года. В частности, нидерландские расследователи опубликовали аудиоперехваты разговоров террористов перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский самолет. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 11 апреля:
За полгода действия договоренностей о прекращении огня на Донбассе, с июля 2020-го, погибли пять украинских защитников. Тогда как с начала 2021-го умерли уже 26 бойцов Вооруженных сил Украины.
Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал несколько вариантов, где, возможно, будут проходить заседания ТКГ. По его словам, их не будут переносить в Польшу, ведь Россия на это не согласится.
В Европарламенте призвали ужесточить санкции против России из-за обострения на Донбассе. Так, в случае эскалации российских войск на востоке Украины ЕС и США должны отреагировать замораживанием счетов олигархов и отсоединением РФ от платежной системы SWIFT.
В террористических "Л/ДНР" с 1 апреля начался призыв в так называемую армию. В оккупированных Донецке и Луганске планируют набрать на "службу" по 200 ребят. А тем, кто не захочет пополнять ряды незаконных вооруженных формирований, угрожают штрафами. В то же время местные жители придумали, как "откосить". Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
В Николаеве в магазин в центре города ворвались группа людей, которые рассказывали, что коронавируса не существует. Люди были без защитных масок и не захотели их надевать по требованию администрации. Группа нарушителей представлялась журналистами, но в полицейский участок ехать отказалась.
В Киеве перевозчики пожаловались на локдаун, заявив, что получают миллионные убытки. Кроме того, водители маршруток увольняются из-за скандалов с пассажирами, которые хотят проехать без специальных пропусков.
Эксперты прогнозируют, что курс доллара в Украине до середины апреля может уверенно пробить знаковую отметку в 28 грн/$. Ведь иностранцы перестали доверять гривне, а позитивных новостей от МВФ до сих пор нет.
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (7-0, 7 КО) одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО), одержав седьмую досрочную победу на профессиональном ринге.