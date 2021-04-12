Новости Украины: у Зеленского исключили наступление ВСУ на Донбасс, а ЕС пригрозил РФ

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ответила на фейки росСМИ, подчеркнув, что ВСУ не планируют наступления на неподконтрольные территории Донбасса, ведь Киев намерен достичь мира только путем переговоров.

В то же время медиапространство всколыхнули новые доказательства вины России в катастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донецком 17 июля 2014 года. В частности, нидерландские расследователи опубликовали аудиоперехваты разговоров террористов перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский самолет. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 11 апреля:

За полгода действия договоренностей о прекращении огня на Донбассе, с июля 2020-го, погибли пять украинских защитников . Тогда как с начала 2021-го умерли уже 26 бойцов Вооруженных сил Украины.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал несколько вариантов, где, возможно, будут проходить заседания ТКГ. По его словам, их не будут переносить в Польшу, ведь Россия на это не согласится.

В Европарламенте призвали ужесточить санкции против России из-за обострения на Донбассе. Так, в случае эскалации российских войск на востоке Украины ЕС и США должны отреагировать замораживанием счетов олигархов и отсоединением РФ от платежной системы SWIFT .

В террористических "Л/ДНР" с 1 апреля начался призыв в так называемую армию . В оккупированных Донецке и Луганске планируют набрать на "службу" по 200 ребят. А тем, кто не захочет пополнять ряды незаконных вооруженных формирований, угрожают штрафами. В то же время местные жители придумали, как "откосить". Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Николаеве в магазин в центре города ворвались группа людей, которые рассказывали, что коронавируса не существует. Люди были без защитных масок и не захотели их надевать по требованию администрации. Группа нарушителей представлялась журналистами, но в полицейский участок ехать отказалась.