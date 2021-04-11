Курс долара проб'є психологічну позначку: скільки заплатимо за валюту

В Україні курс долара до середини квітня може впевнено пробити знакову позначку в 28 грн/$. Іноземці перестали довіряти гривні, а позитивних новин від МВФ досі немає.

Про те, як і чому зміниться курс долара, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гривня може пробити психологічну позначку вже в найближчий тиждень, спрогнозував керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Покупці на тлі щораз більших ризиків нарощують свою активність. З іншого боку продажі валюти з боку експортерів недостатні для утримання на ринку балансу.

"Перевагу покупців забезпечують нерезиденти, які на тлі зростання ризиків ескалації військових дій на Донбасі входять у долар, щоб у будь-який момент вивести свої інвестиції. Тільки за останній тиждень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на більш ніж 2,50 млрд грн", – сказав аналітик.

Головні ризики для гривні:

загроза військової ескалації на Донбасі;

складна епідеміологічна ситуація;

іноземці позбуваються українських цінних паперів;

провал вакцинації і зростальна інфляція.

При цьому Мінфін не поспішає підвищувати ставки для стримування інвесторів. У той же час НБУ заявив, що "не буде стримувати курс", чим засвідчив можливість великих курсових коливань, а також спрогнозував зниження ВВП у першому кварталі. Переговори з МВФ йдуть важко, регулятор намагається берегти резерви, які знизилися до 27 млрд. доларів.

"Ймовірно, національна валюта найближчим часом збереже рух близько 28 гривень за долар, а учасники ринку будуть стежити за діями нерезидентів і новинами, що надходять. Якщо нерезиденти почнуть рух, гривня може знизитися до 28 гривень за долар", – спрогнозував Шевчишин.

Андрій Гойл, аналітик RoboForex, додає: тиску на курс національної валюти завдає і позиція іноземців. Вони активно купують долар і намагаються позбутися українських цінних паперів.

"Із початку поточного тижня вони продали цих паперів на 2,07 млрд грн – це рекордне скорочення їхніх портфелів із жовтня минулого року. Тепер обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП досягає 101,65 млрд грн. У нових аукціонах із розміщення цих паперів вони участі не беруть, оскільки не готові давати в борг Україні так "дешево". Це створює "надлишок" пропозиції гривні на міжбанку", – пояснив Гойла.

Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися. На початок квітня вони становили 27,04 млрд доларів. Майже 1,30 млрд доларів із цих резервів було витрачено на обслуговування зовнішніх боргів – зокрема, 570,50 млн пішло на обслуговування євробондів.

"Відсутність угоди з МВФ обмежує Україну в залученні більш дешевого фінансування на міжнародному борговому ринку. Все це скорочує ресурси Нацбанку для підтримки курсу національної валюти до євро і долара США. Вважаю, що наступного тижня гривня до долара ослабне до рівня 28,05. Євро, ймовірно, зміцниться до позначки в 33,35", – зазначає експерт.

На вартість долара також вплине і той факт, що МВФ оновив прогноз по курсу долара до гривні до 2026 року. Його покращено, порівняно з даними за жовтень 2020 року, додає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Новий прогноз:

2021 рік – 27,98 грн (попередній прогноз – 28,12 грн);

2022 рік – 27,61 грн (було 27,96 грн);

2023 рік – 27,59 грн (було 28,10 грн);

2024 рік – 27,75 грн (було 28,10 грн);

2025 рік – 27,75 грн (було 28,10 грн);

2026 рік – 27,75 грн.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання курсу долара до гривні. Американська валюта на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 28,0 грн. Готівковий долар буде торгуватися за 27,9/28,1 грн", – пояснює Іосуб.

Аналітики не чекають, що українці почнуть активно позбуватися валютних накопичень у зв'язку з такими новинами, оскільки багаторічна звичка продавати гривню й купувати долари/євро вже вкоренилася і живе в країні поколіннями.

"Наступного тижня зіпсувати динаміку курсу гривні, прискорити падіння може будь-який вербальний драйвер про відносини з МВФ. Не більше того. І населенню, і бізнесу потрібно пам'ятати, що регулятор не встановлює жодних курсових орієнтирів, на які ми могли б орієнтуватися. Тож чекати хорошу можливість заробітку на різниці валютних курсів не доводиться", – розповідає Артем Беркович, старший аналітик компанії Empori group.

Опитані експерти впевнені: наступний тиждень запам'ятається українцям плавним подорожчанням долара і, можливо, повноцінним виходом у новий коридор – вище за позначку в 28 грн/$.