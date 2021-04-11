В ЄС пригрозили Росії відключенням від системи SWIFT та заморожуванням рахунків

У випадку ескалації російських війск на Сході України ЄС і США повинні відреагувати санкціями щодо РФ – заморожуванням рахунків олігархів і відокремленням Росії від платіжної системи SWIFT.

Про це заявив голова лідируючої партії в Європаламенті Манфред Вебер, передає німецьке видання Die Zeit. Він заявив, що реакція на дії РФ повинна бути чіткою.

"ЄС і США повинні політично показати, в що вступає російське керівництво, якщо вони дозволять ситуації на сході України загостритися. У такому випадку широкомасштабне заморожування рахунків олігархів або відокремлення Росії від платіжної системи SWIFT має бути реальним", – сказав Вебер.

Також він зазначив, що подальше будівництво газопроводу Балтійського моря "Північний потік-2 тоді "більше не буде стійким".

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначив, що Україна готова до відкритого бойового наступу з боку Росії, але ЗС РФ теж понесуть дуже великі втрати. Також країні-агресору загрожують санкції з боку інших держав.