Перевізники в Києві поскаржилися на збитки та звільнення водіїв через моральний тиск

У Києві через локдаун перевізники отримують мільйонні збитки. Окрім того, водії маршруток звільняються через скандали з пасажирами, які хочуть проїхати без спеціальних перепусток.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко.

"Ми щодня коли працюємо отримуємо мільйонні збитки. Тобто, краще коли ми стоїмо, ніж працюємо так, як сьогодні. З понеділка, бачучи цю кризову ситуацію, постачальники пального і запчастин повідомили нам, що зараз вони з нами можуть працювати лише по предоплаті. А раніше у нас була відстрочка до 10 днів", – сказав Моісеєнко.

Окрім того він наголосив на моральному тиску на водіїв.

"Більше половини пасажирів не мають спеціальних перепусток. Але всі вони хочуть потрапити в транспорт зі скандалами з нашими водіями. І в таких умовах на кожній зупинці проходить такий моральний тиск, водії просто не витримують, і вже на цьому тижні починають писати заяви", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 5 квітня, почав діяти локдаун через зростання захворюваності на коронавірус і збільшення госпіталізацій. Нові карантинні правила серед іншого зачепили роботу громадського транспорту – в ньому людям дозволено їздити винятково за наявності спеціального проїзного посвідчення.