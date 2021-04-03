Новини України: РФ нарощує бойову готовність на Донбасі, а Данілов анонсував указ щодо вакцинації населення

Софія Закревська Суспільство 08:17, 3.04.2021 Оновлено: 08:26, 3.04.2021

Українська розвідка довела, що Росія не тільки стягує війська до нашого кордону, а й нарощує бойову готовність на тимчасово окупованому Донбасі, а на засіданні Ради національної безпеки і оборони було прийнято рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу.

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