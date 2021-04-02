В Україні викрили великих контрабандистів: СБУ вилучила пачки грошей. Фото

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) у п'ятницю, 2 квітня, прийняла рішення про санкції проти членів контрабандних угрупувань, ґрунтуючись на даних Служби безпеки України.

Очільник спецслужби Іван Баканов зазначив, що за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів. Крім того, порушникам дорахували понад 2,7 млрд гривень митних платежів, повідомили в пресслужбі СБУ.

Загалом правоохоронці викрили три злочинних контрабандистських угруповання, було розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

В СБУ розповіли також про протидію корупції саме на митному кордоні. Протягом 2020-2021 років правоохоронці відкрили 82 досудових розслідування, за якими 109 посадовим особам повідомили про підозру, 20 з яких уже засудили.

"Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, "б’ють" не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю – це в першу чергу безпека громадян", – сказав Баканов.

У Telegram-каналі Державної митної служби України опублікували фотозвіт обшуків у контрабандистів. На знімках можна побачити велику кількість грошей в іноземних валютах, а також інформацію про хабарі співробітникам правоохоронних органів.

"В офісі одного з операторів "Слона" під час обшуку була вилучення чорна бухгалтерія, на якій розписані суми хабарів правоохоронцям, СБУшникам та навіть ДБРівцям (на фото Віталій Ануляк)!" – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти осіб, яких можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження стосуються блокування активів і майна. Перелік українців із "чорного списку" Ви знайдете у нашому матеріалі.