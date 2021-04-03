Путин стягивает войска к границам Украины. Разбираем, есть ли угроза вторжения

Россия под предлогом новых учений активно стягивает к границам с Украиной войска и технику. Эти кадры обеспокоили не только украинское общество, но также страны Европы и США. Разведка нашего государства не исключает, что агрессор решится на полномасштабное вторжение. Ведь такая угроза была и будет всегда.

Однако официальному Киеву не привыкать к "обострениям" у главы РФ Владимира Путина, который часто прибегает к бряцанию оружием перед важными международными саммитами, встречами или же тогда, когда у него есть важные нерешенные вопросы с Западом. Запугать, угрожать, шантажировать – это ведь любимые методы Москвы. Особенно, когда накопилось много проблем внутри государства и нужно хоть как-то отвлечь внимание народа. Такие традиции, что уж поделать.

Однако есть ли реальная угроза, что Россия решится на интервенцию? Что будет делать украинская власть, если враг захочет захватить новые наши земли? Об этом и не только читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, на территории временно оккупированного Крыма и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По его словам, в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в Крыму сосредоточено 28 батальонных тактических групп страны-агрессора. Войска стягивают к границам Украины под видом военных учений "Запад 2021".

Да, такой сценарий возможен. Украинская разведка отчиталась, что РФ готовит масштабные провокации и планирует ввести на территорию Донбасса подразделения своих вооруженных сил под лозунгом "защиты российских граждан" непризнанных террористических республик "ДНР" и "ЛНР". Не исключается вариант, что Кремль попытается продвинуть оккупационные войска вглубь территории Украины.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с нашим государством "никого не должно беспокоить".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такие маневры Москвы, заявил, что агрессор пытается создать ощущение угрозы.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционное дело России", – сказал он. Глава государства заявил, что армия Украины готова к любым действиям РФ, но акцентировал на готовности договариваться о перемирии.

Но в СНБО также отметили, что следят за действиями россиян и уже разрабатывают несколько сценариев реагирования на развитие событий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы. Однако он также рассказал, что Киев вместе с Германией и Францией, как посредниками в "нормандской формате", делают все возможное, чтобы побудить РФ к конструктивному переговорному процессу. Страны НАТО тоже выступили за то, чтобы Москва вернулась к мирному диалогу.

В то же время Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность высокого уровня. Американский министр обороны Ллойд Остин заверил, что в случае эскалации российской агрессии, Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ.

Позже в разговоре с Зеленским лидер США Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией России на Донбассе и в Крыму.

Уже давно. Хоть украинская власть официально и не объявляла о прекращении так называемого режима прекращения огня, ситуация на Донбассе с начала 2021 года серьезно обострилась. За этот период в зоне ООС погибли 25 украинских военных. Помимо использования оккупантами крупнокалиберного оружия, активизировались также вражеские снайперы.

Весной ситуация на фронте ухудшилась еще больше. 26 марта стало "черным днем" для украинской армии, были убиты четверо бойцов в районе населенного пункта Шумы.

Этого на 100% знать никто не может. Мнения экспертов, с которыми пообщался OBOZREVATEL, разделились:

Одни считают, что Россия действительно попытается восстановить военную фазу конфликта, однако опытная украинская армия способна дать отпор уже с первых минут удара;

Вторые склонны думать, что Кремль может прибегнуть к военному шантажу и блефу, как это он делает в последние годы, особенно во время ухудшений отношений с Западом или же перед важными международными саммитами и встречами. Собственно, об этом же говорил и сам Зеленский.

"Насколько серьезна нынешняя угроза – вам сейчас никто не скажет. Задача власти и страны в целом – быть готовыми к адекватному реагированию. Периодически такие ситуации возникают, это было прогнозируемо, даже по времени. Остальные "предсказания" могут вызвать непонимание и панику, которая сейчас выгодна агрессору. Кстати, это одна из его целей", – сказал OBOZREVATEL генерал армии и бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

Схожую позицию озвучил бывший разведчик и ветеран АТО Андрей Римарук. Он считает, что вероятность наступления со стороны России существует, однако похожую тактику –продемонстрировать силу и напугать – Россия применяет ежегодно. Правда, в этом году действия агрессора более показательные.

"Ресурсы в России для этого (полномасштабного вторжения. – Ред.) есть, мечты и амбиции тоже. Когда через Крымский мост тянут десятки единиц 152 калибра, которые могут поражать цели на расстоянии от 20 до 30 км – понятно, что они выедут на побережье. А когда смотришь на присутствие сверхмощных ракет, которые могут долететь из Крыма в Белую Церковь – это тоже сигнал к чему-то. Тревожные звоночки есть, но похожие маневры со стороны России просматриваются каждый год", – отметил он.

По словам военного российского эксперта Павла Фельгенгауэра, к середине весны повышается вероятность наступательных действий со стороны России, а активная фаза войны может начаться уже через месяц. Он выразил мнение: Кремль считает, что Запад ведет против него гибридную войну. Поэтому, мол, и ухудшились отношения между Москвой и Вашингтоном, а Украина оказалась одной из частей их противостояния. И в таком случае россияне якобы ударят первыми.

"Война на Донбассе может начаться где-то через месяц. Очень большая вероятность. Ибо кроме стягивания военной техники и контингента, Россия перегоняет три больших десантных корабля с Балтики. Они уже прошли Ла-Манш", – уточнил эксперт.

Однако вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в недавнем интервью OBOZREVATEL заверил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину сейчас маловероятна. Даже если это произойдет, украинцы смогут отстоять свою землю и свободу.

"Россия экономически не готова к войне, а украинская армия сегодня – это небо и земля с той, что была до 2014 года. Войну прошли около 500 тысяч украинцев, которые знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 000 бойцов Нацгвардии. Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. К тому же у России есть своя огромная территория, кто будет ее охранять, если они перекинут к нашим границам всю свою армию?" – подчеркнул Резников.

Вряд ли власть решится "раскрыть карты" и сказать, как будет реагировать на провокации Кремля. Это было бы, мягко говоря, неразумно и опасно. Однако Украине, как раньше так и в будущем, нужно быть всегда готовой к резким маневрам соседа-агрессора. Конечно, в цивилизованном мире лучшим способом решить конфликт является дипломатия. Но чтобы эффективнее применять этот инструмент международной политики, любому государству нужно иметь сильные "мышцы".