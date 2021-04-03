Новости Украины: РФ наращивает боевую готовность на Донбассе, а Данилов анонсировал указ по вакцинации населения

Украинская разведка доказала, что Россия не только стягивает войска к нашей границе, но и наращивает боевую готовность на временно оккупированном Донбассе, а на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение насчет вакцинации населения против коронавируса.

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