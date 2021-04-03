Новости Украины: РФ наращивает боевую готовность на Донбассе, а Данилов анонсировал указ по вакцинации населения
Украинская разведка доказала, что Россия не только стягивает войска к нашей границе, но и наращивает боевую готовность на временно оккупированном Донбассе, а на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение насчет вакцинации населения против коронавируса.
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По данным украинской разведки, вооруженные силы России наращивают количество войск на территории оккупированных районов в Донецкой и Луганской областях, были также проведены тренировки. В сети показали видео с передвижением большого количества техники.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был рассмотрен вопрос о вакцинации населения против коронавируса. Вскоре будет опубликован соответствующий указ президента.
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В Европейском парламенте призвали Россию прекратить запугивание и наращивание военных сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.
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Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский заявил, что помощь западных партнеров чрезвычайно важна, однако она не подразумевает участие их военных в борьбе за Украину в случае наступления российских войск.
Под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попала кремлевская организация "Россотрудничество". На это решение отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Возвращенный в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", которым ранее завладели лица, связанные с Виктором Медведчуком, в 2017-2019 годах демонтировали по частям.
Россия под предлогом новых учений активно стягивает к границам с Украиной войска и технику. Эти кадры обеспокоили не только украинское общество, но также страны Европы и США. Разведка нашего государства не исключает, что агрессор решится на полномасштабное вторжение.