Під санкції РНБО потрапило 'Росспівробітництво', що 'вкрало' Шевченка: Захарова вже відреагувала

Під санкції Ради національної безпеки і оборони України потрапила кремлівська організація "Росспівробітництво".

Рішення було ухвалено на засіданні 2 квітня, повідомило LIGA.net джерело в РНБО. Водлночас ця інформація вже викликала реакцію в Міністерстві закордонних справ Росії.

Обмеження введені в рамках заходів щодо "топ10 контрабандистів". Як зазначає видання, вони зачепили 11 російських компаній і 68 фірм, пов'язаних з людьми, що потрапили під санкції.

Зі свого боку представниця МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook в саркастичної манері написала, що "пишається Зеленським".

"Запитаєте, якою контрабандою займалося на Україні Росспівробітництво? Як же, контрабандно читали вірші Тараса Шевченка. Пишаюся Зеленським – більше проблем в країні немає, він не лох, громадяни не кролики", – сказано в її пості.

"Росспівробітництво" є федеральним органом виконавчої влади РФ, який надає держпослуги і управляє держмайном в сфері забезпечення і розвитку міжнародних відносин. В Україні є філія відомства – Російський центр науки і культури в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше філія "Росспівробітництва" назвала Тараса Шевченка "російсько-українським поетом".