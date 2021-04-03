Частину "труби Медведчука" демонтували за ексвласників. Карта

Повернений у власність держави нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", яким раніше заволоділи особи, пов'язані з главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя Віктором Медведчуком, у 2017-2019 роках демонтували частинами.

Про це заявило видання LB.ua, посилаючись на матеріали інвентаризації об'єкта станом на 1 квітня (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, відвідна траса №13 ділянки 23 фактично відсутня (з 0 до 13 км) по всій довжині. Там залишилися тільки сліди демонтажу.

Лінійної частини ділянки 43 цієї ж траси з 441 км (64 км розташовані на консервації на території Берегівського, Виноградівського районів Закарпатської області) також практично повністю немає.

Демонтовано також не менше 12 км окремими ділянками лінійної частини ділянки 43 траси № 1А з 351 км по 420 км (із 31.01.2019 розконсервована, розташована на території Перечинського, Свалявського районів Закарпатської області).

Також ц сумі зникло не менше 8,2 км лінійної частини ділянки 43 траси №19 з 0 км по 72 км (територія Свалявського, іршавського, Виноградівського районів Закарпатської області).

Зазначається, що президент Володимир Зеленський 2 квітня після засідання РНБО заявив, що попередніми власниками були знищені майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.

Нагадаємо, держава через суд повернула під свій контроль частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Детективи НАБУ спільно зі слідчими СБУ повідомили про підозру експерту, який допоміг незаконно приватизувати нафтопродуктопровід.

Вищий антикорупційний суд відмовив в апеляції компанії "ПрикарпатЗахідТранс", пов'язаній із главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя", про арешт частини труби "Самара – Західний напрямок".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

2 лютого 2020 року президент Зеленський своїм указом відповідно до рішення РНБО, ухваленого на кілька годин раніше, ввів санкції щодо соратника Медведчука Тараса Козака і низки його компаній.

Під обмеження потрапило кілька телеканалів, що формально належали Козаку. Серед них – три загальнодержавні канали "112 Україна", NewsOne і ZIK.