Піонтковський пояснив, чому США не зрадять Україну в протистоянні з РФ

США не можуть собі дозволити безкарну агресію Росії в Україні передусім з огляду на власну безпеку.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 2 квітня заявив політолог Андрій Піонтковський. Він переконаний, що інакше це означало б провал системи безпеки в Європі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами експерта, переговори між міністрами оборони США і України Ллойдом Остіном і Андрієм Тараном стали "холодним душем" для Кремля.

"Америка не могла дозволити безкарну агресію Росії в Україні після семи років переговорів, форматів, форумів з представлення власної безпеки. Це означало б повний провал всієї системи безпеки в Європі і не тільки. Ніхто не повірив би більше жодним гарантіями Америки. Дати безкарно провести таку агресію Росії для американців означало б піти зі світової історії. А це – кінець Заходу, кінець вільного світу", – сказав Піонтковський.

Політолог також переконаний, що США не допустять подальшого просування вглиб України. Він процитував заяву Пентагону після переговорів з Міноборони нашої країни.

"В оригінальній заяві є дуже жорсткі вислови. Це "непохитна підтримка територіальної цілісності" і "євроатлантичних прагнень". Це розмова з союзником", – сказав Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня між президентами США і України Джо Байдена і Володимиром Зеленським відбулися перші переговори, під час яких американський лідер висловив непохитну підтримку Україні на тлі російської агресії.