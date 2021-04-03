Шоу "Маска": всі подробиці одинадцятого випуску

У суботу, 3 квітня, на телеканалі "Україна" стартував одинадцятий випуск популярного шоу "Маска". Так, в ньому глядачі побачать чотири викриття загадкових учасників.

Фантастичні герої зійдуться в музичних поєдинках і спробують довести, що саме вони гідні продовжити участь у проєкті. OBOZREVATEL стежить за головними подіями на шоу і розповідає всі подробиці.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У суботу, 6 березня, на телеканалі "Україна" показали сьомий випуск популярного шоу "Маска". В кінці ефіру стало відомо, що під маскою Троянди ховалася співачка Аліна Гросу.