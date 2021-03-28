Іраклі Макацарія після шоу "Маска": це нереально крута робота, я закохався

Грандіозне шоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна", продовжує бити всі рекорди популярності. У новому випуску розсекретили ще одного яскравого учасника – під маскою епатажного іноземця Сома весь цей час переховувався продюсер і бізнесмен Іраклі Макацарія.

За лаштунками найуспішнішого на українському ТБ проєкту він зізнався, чи складно йому було зберігати в секреті свою участь в настільки таємничому шоу і чи варто тепер чекати його сольну пісню. Про це Іраклі розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

– Ви настільки круто перевтілилися в бунтаря Сома, що ніхто навіть уявити не міг, що там може бути такий стриманий і інтелігентний Іраклі.

– Я і сам не уявив би це. Це перший в моєму житті досвід співу. Я ніколи не співав навіть у караоке, а в гіпершоу "Маска" зміг.

– Тепер будете співати вдома без сорому?

– Звичайно. Зараз вже буде альбом. Ось відразу в студію їду працювати. А потім вирушаємо в турне (сміється).

– Ви дуже активно рухалися на сцені. Склалося враження, що бути в цьому костюмі вам було не так вже й складно.

– В цілому, маска була досить важка, але на сцені пару хвилин можна було енергійно порухатися. Насправді це не так складно, просто потрібно звикнути.

– У вас такий образ – сексі-мачо...

– Ну так, з таким-то пузом (сміється).

– Ви брали участь у створенні цього костюму?

– Ні, над ним працювала команда шоу "Маска". Це нереально крута робота. Я закохався в цей образ і навіть не знаю, як тепер жити з моїми 6 кубиками. Треба, напевно, пузо зараз відростити та ірокез зробити (посміхається). Взагалі вважаю, що моя маска – найкрутіша!

– Чи складно вам було зберігати в таємниці свою участь в такому популярному шоу?

– В принципі, ні. Я ж розумів, що весь кайф проєкту в тому, щоб до кінця вгадувати – чи та знаменитість ховається під маскою – і щотижня чекати новий випуск. Мені вдавалося тримати це в таємниці.

– Вас вгадала тільки Настя Каменських. Розраховували, що так довго вас не зможуть розсекретити?

– Чесно – я думав два або максимум три виступи покажу. Навіть не уявляв, що пройду так далеко. Мені здається, вгадати було дуже складно, тому що ніде в інтернеті немає відео, де я співаю хоча б в караоке. Але Настя сказала моє ім'я.

– Пісні, які ви виконували на сцені, вибирали самі?

– Спільно з командою шоу ми шукали варіанти, які я зможу заспівати. Працювали в студії, я пропонував якісь пісні, пробували і потім вирішували. Всі композиції, які я виконував, мої улюблені. Вони дуже старі, були і англомовні, і російськомовні. Шалено задоволений своїм репертуаром! Слухайте, 6 пісень – це вже альбом.

– Коли вперше почули свій голос, яка у вас була реакція?

Коли я співав в мікрофон, мені здавалося, що це було жахливо. І я засмутився. Але потім почав займатися з учителем по вокалу. Мені давали настанови, і в цілому для людини, яка ніколи раніше не співала, мені здається, вийшло непогано. Я залишився задоволений. Тепер точно буду співати у ванній.

– Може варто чекати від вас сольну пісню або навіть кліп?

– Не можу сказати. Не уявляю себе співаючим, але після цього проєкту – хто знає. Може, щось і придумаємо.

– Було видно, як ваш персонаж на сцені кайфував. Ви теж отримали задоволення від участі?

Безумовно! Це неймовірний досвід і один з найяскравіших проєктів, в яких я брав участь. Шалено радий, що він йде на українському телебаченні. Упевнений, що глядачі в захваті від цього свята, яке дарує всім радість і позитив. "Маска" – дуже крутий проєкт!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" під час десятого випуску шоу "Маска" з'явився новий харизматичний герой – загадковий Місяць. Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Надія Мейхер.