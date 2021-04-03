На шоу 'Маска' розкрили особистість таємничої Бабки

У суботу, 3 квітня, під час одинадцятого випуску популярного шоу "Маска" на сцену вийшла таємнича Бабка. В кінці проєкту виявилося, що за образом ховається співачка Анастасія Приходько.

Вона виконала популярну пісню Billie Eilish – "Bad Guy". Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" під час десятого випуску шоу "Маска" з'явився харизматичний герой – загадковий Місяць. Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Надія Мейхер.