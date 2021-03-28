Стало відомо, хто ховався за образом Сома в шоу "Маска"

У суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" показали десятий випуск популярного українського шоу "Маска". В кінці ефіру з'ясувалося, що під маскою таємничого Сома ховався шоумен Іраклі Макацарія.

Він вразив глядачів красивим виступом і заспівав композицію Opus – Live is Life. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сом настільки заплутав зіркових детективів, що вони не могли навіть припустити, хто ж міг таїтися за цим образом. Сам же Іраклі поділився, що для нього участь у програмі такого формату була першим і незабутнім досвідом.

Варто відзначити, що знаменитість на біс виконав пісню, з якою виступав в своєму костюмі. Судді шоу були здивовані тому, що під маскою весь цей час був саме Іраклі.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють в номінацію.

В кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, в якому беруть участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" показали дев'ятий випуск популярного українського шоу "Маска". В кінці проєкту виявилося, що за чином Буряка ховається співак, випускник першої української "Фабрики зірок" Дмитро Каднай.