Шоу "Маска": дивитися десятий випуск онлайн

У суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" стартував десятий випуск популярного українського шоу "Маска". Знаменитості з'являться на сцені в яскравих костюмах і продемонструють нові виступи.

OBOZREVATEL стежить за головними подіями на шоу і розповість всі подробиці.

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють в номінацію.

В кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, в якому беруть участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" показали дев'ятий випуск популярного українського шоу "Маска". В кінці проєкту виявилося, що за образом Буряка ховається співак, випускник першої української "Фабрики зірок" Дмитро Каднай.