Шоу "Маска": где смотреть одиннадцатый выпуск онлайн

В субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится одиннадцатый выпуск популярного шоу "Маска". Так, в новом выпуске зрители увидят три разоблачения загадочных участников.

Фантастические герои сойдутся в музыкальных поединках и попытаются доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и рассказывать все подробности.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" показали седьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Розы скрывалась певица Алина Гросу.