Шоу "Маска": где смотреть одиннадцатый выпуск онлайн

Юля Ухина
Юля Ухина
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Участник в образе Циклопа на шоу 'Маска'

В субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится одиннадцатый выпуск популярного шоу "Маска". Так, в новом выпуске зрители увидят три разоблачения загадочных участников.

Фантастические герои сойдутся в музыкальных поединках и попытаются доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и рассказывать все подробности.

Участница в образе Бабки на шоу "Маска"

  • В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

  • В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 февраля на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.

  • Также в эксклюзивном материале Александр Пономарев рассказал, с какими сложностями столкнулся на шоу и как изворачивался от расспросов звездных детективов, относительно своего участия в "Маске".

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