Шоу "Маска": где смотреть одиннадцатый выпуск онлайн
В субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится одиннадцатый выпуск популярного шоу "Маска". Так, в новом выпуске зрители увидят три разоблачения загадочных участников.
Фантастические герои сойдутся в музыкальных поединках и попытаются доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и рассказывать все подробности.
Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.
В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.
В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" показали седьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Розы скрывалась певица Алина Гросу.
27 февраля на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.
Также в эксклюзивном материале Александр Пономарев рассказал, с какими сложностями столкнулся на шоу и как изворачивался от расспросов звездных детективов, относительно своего участия в "Маске".