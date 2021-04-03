Стало відомо, хто ховався за образом Мохіто в шоу "Маска"

У суботу, 3 квітня, під час одинадцятого випуску популярного шоу "Маска" виступило солодке Мохіто. Як виявилося, за образом ховався телеведучий Олексій Суханов.

Шоумен виконав популярну пісню гурту DZIDZIO – "Я і Сара". Він вразив глядачів і суддів своїм виконанням. Зазначимо, що журі так і припускали, що за маскою Суханов (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" під час десятого випуску шоу "Маска" з'явився харизматичний герой – загадковий Місяць. Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Надія Мейхер.