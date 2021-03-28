"Голос країни-11": дивитися десятий випуск онлайн
У неділю, 28 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" стартував перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді оберуть учасників, які пройдуть далі.
Цього разу поруч з наставниками з'явилися "радники", які допомагатимуть тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу. OBOZREVATEL стежить за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці.
Так, зірковими радниками стали екстренер "Голосу країни" DAN BALAN, який буде допомагати Тіні Кароль в нелегкому виборі учасників. Радницею Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся за допомогою до фронтвуменки рок-гурту The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.
Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у неділю, 21 березня, на телеканалі "1+1" показали дев'ятий випуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Під час останнього раунду "вокальних боїв", стало відомо, хто з учасників вийде в прямий ефір.
Українська співачка Надя Дорофєєва розплакалася під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни-11", згадавши покійного батька. Сталося це після виступу учасників її команди Олени Левашової та Олександра Ліма.
Українська співачка Надія Мейхер відмовилася від участі в шоу "Голос країни-11" на користь своєї конкурентки, зірки з Рівного – Юлії Тимочко.