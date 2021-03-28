'Голос країни-11': дивитися десятий випуск онлайн

У неділю, 28 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" стартував перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді оберуть учасників, які пройдуть далі.

Цього разу поруч з наставниками з'явилися "радники", які допомагатимуть тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу. OBOZREVATEL стежить за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці.

Так, зірковими радниками стали екстренер "Голосу країни" DAN BALAN, який буде допомагати Тіні Кароль в нелегкому виборі учасників. Радницею Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся за допомогою до фронтвуменки рок-гурту The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: