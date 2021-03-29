Тіна Кароль зворушливо виконала відомий хіт з учасницею 'Голосу країни-11'

У неділю, 28 березня, у десятому випуску шоу "Голос країни-11" на легендарну сцену вийшла українська співачка Тіна Кароль, яка заспівала з учасницею Ділярою Дідаркизи свою популярну пісню "Ноченька".

Піднятися до дівчини артистку попросили інші зіркові судді. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Діляра вирішила здивувати ніжним виконанням хіта Кароль і їй це вдалося. Після зворушливого виступу Надя Дорофєєва попросила знаменитість заспівати на біс цю композицію разом з учасницею.

У підсумку українська виконавиця із задоволенням погодилася, і глядачі залишилися в захваті від співу. Наставник Діляри Олег Винник прийняв рішення віддати місце у кріслі дівчині замість Анни Шеррі.

Раніше в десятому випуску шоу "Голос країни-11" на сцені несподівано з'явилася співачка Євгенія Власова, яка заспівала з учасницею Вікторією Брехар свою легендарну пісню "О тебе".

Також чоловік актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" і в підсумку покинув проєкт.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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